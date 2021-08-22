廠兵大破慳囊圖拆車 奧巴美揚病癒爭表現 盧卡古回巢勢演地標

阿仙奴vs.車路士 now611/621台 晚上23：30直播

阿仙奴昨先公布皇家馬德里中場馬田奧迪加特來投，簽約5年，轉會費為3500萬歐元（約3.19億港元），將穿8號球衣，但這名上季曾外借兵工廠的挪威隊主力，因簽證問題無緣今仗。球隊再從降班英冠的錫菲聯，簽入英格蘭隊後備門將蘭斯達爾，不計附帶條款的作價為2400萬鎊（約2.54億港元），今仗可候命。連同另外3名新兵，兵工廠已花費1.26億鎊（約13.3億港元）收購，超越曼城、曼聯等隊；領隊阿迪達承認背負一定程度的期望、壓力與責任：「我們沒簽得多過放走的球員，但球隊改變的確大，需要證明球隊夠穩定。簽入的球員都是21至23歲，是我們發展計劃一大指標。」

13.3億增兵冠絕英超 阿迪達認受壓

阿仙奴上周不敵升班馬賓福特，4名感染新冠病毒缺陣的球員，只有奧巴美揚日前復出，拿卡錫迪、韋利安等今仗續缺陣，而後衛賓韋特未融入球隊下，是役或轉用三中堅陣式，以應付車路士的進攻。

客軍同樣有翼鋒基斯甸普列錫染疫，但英媒廣泛報道盧卡古今晚勢相隔7年再披藍戰衣，以正選姿態掛帥。這名比利時隊前鋒在賽前訪問稱，自己在國際米蘭的生涯，更學會背向龍門進攻，因此助攻能力大幅提升，在加盟車路士前也做好準備：「我對某些隊友的走位非常有興趣，所以在之前一周，大概看了7、8場車路士上季的比賽，希望到真正訓練及比賽時，更能掌握教練的指示。」車路士是役料由夏維斯及美臣蒙特支援他，中場亦有尼高路簡迪復出。

曼聯征修咸頓 卡雲尼華拉尼候命

首輪贏波的曼聯及熱刺則會分途作客，前者上場大勝列斯聯，是役對後防主力離隊的修咸頓，般奴費南迪斯等將料可再有斬獲，卡雲尼及新兵華拉尼亦可候命；而中場安達斯彭利拿昨借至巴甲法林明高。至於熱刺新帥紐奴則會倒戈狼隊，射手哈利卡尼可能復出披甲。