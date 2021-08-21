意甲開鑼 教練大執位 細恩首掌國米爭衛冕 迎艾歷尼摩連奴挑戰

國際米蘭vs.熱拿亞 now638台、有線614/654台 明晨00：30直播

盧卡古阿舒拉夫離隊 簽迪斯高等將彌補 揭幕戰迎熱拿亞

意大利國家隊今夏相隔53年再奪歐洲國家盃，雖復興該國足運，卻未能留住意甲球星，其中國際米蘭因財政結据，前教練干地在領軍重奪去季聯賽冠軍後便掛冠，改由施蒙尼恩沙基執教，這拉素前帥隨即免費簽入約滿AC米蘭的中場大將查漢奴古，但之後又目送前鋒盧卡古及助攻力強的右閘阿舒拉夫，分別轉投車路士和巴黎聖日耳門，取而代之的是免費加盟的羅馬老將迪斯高及燕豪芬的杜費斯，昨又傳言羅致攻擊手拿玻里的恩斯治尼、拉素的祖亞昆哥利亞或慕遜加柏的馬古斯杜林，又據報會與中場尼高路巴列拿、波索域、翼鋒比列錫等續約，整體實力似又未致過度削弱。

事實是「細恩」執教經驗是領軍拉素5年，曾奪得1次意大利盃和兩次意超盃，確比今夏被祖雲達斯革職的派路要好，但在融合球員能力方面，恐與返回「斑馬兵」的艾歷尼有距離，這名54歲意籍名帥曾帶領祖雲榮膺意甲五連霸外，並兩度在歐聯奪亞，惟今季人腳少變下，似又成其絆腳石。

摩帥領羅馬爭佳績 沙利掌拉素變陣出擊

羅馬在摩連奴再戰意甲下耳目一新，據報包括收購車路士箭頭譚美阿巴謙和狼隊門將魯爾柏迪斯奧等新兵，共斥資達9800萬歐元（8.9億港元），乃意甲今夏最大手筆球會。羅馬中場羅倫素柏歷堅尼向摩帥投信心一票：「他的加盟將球隊實力提升至另一層次。我們比以前更團結和更有信心。這可從聯賽開季前的成績看到。」

羅馬鄰會拉素則改沙利領軍，料這名曾帶領祖雲和車路士贏得意甲和歐霸冠軍的另一意籍名教練，會將以往細恩的3-5-2陣式改為其擅長的4-3-3陣式，利用快速和短傳進襲對手。AC亦花掉5800萬歐元（5.3億港元）增兵，但令人期盼的是，新兵基奧特與伊巴謙莫域的73歲進攻組合，會否擦出火花？而拿玻里改由另一名帥史巴列堤領軍同樣叫人期待。