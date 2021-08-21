紅軍迎般尼爭兩連勝 曼城誓破諾域治響頭炮

曾被破主場不敗身 高普:不求報復

利物浦英超開咧戰作客向諾域治派3蛋，此役乘勇撲擊上仗主場負白禮頓的般尼。般尼去季雖排尾四倖免降班，卻在今年1月，取得自1974年以來，首次作客「紅軍」凱旋，又終止對方連續68場英超主場不敗。紅軍其後要至4月才在主場再響勝鼓。高普坦言若非傳媒提及，已忘記曾發生這件事，並說：「是的，這是特別的，我們輸了。這就是足球。般尼主帥戴治做了很好的工作。般尼的防守和死球戰術很出色。我們今次不求報復，只希望能獲得理想賽果。」

惟紅軍有中場法賓奴泰華利斯丁父憂，或與受傷的左閘安德魯羅拔臣及中場居迪斯鍾斯，一起無緣今季首次在主場亮相，但隊長佐敦軒達臣與中場拍檔堤亞高艾簡達拿則有望披甲。

迪布尼佐真奴簡迪爭UEFA最佳

曼城首戰受挫熱刺後，盛傳加緊收購對方箭頭哈利卡尼的行動，但中場根度簡和菲爾科頓齊因傷避戰，奇雲迪布尼又上陣成疑，這名比利時隊中場與車路士中場佐真奴費路及尼高路簡迪，昨成歐洲足協（UEFA）年度最佳球員最後3強，教練三甲則是意大利隊的文仙尼、曼城的哥迪奧拿及車路士的杜曹。