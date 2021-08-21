逾百港將下月征全運 楊德強：多於一間電視台洽購轉播權

李嘉維楊文蔚隔離期網購助備戰

全運下月15日至27日於陝西舉行，港隊暫定由171名運動員出戰18個正式賽項；民政事務局長徐英偉昨以代表團團長身分，於荃灣體育館接受特首林鄭月娥授旗。港府早前購入東奧轉播權，交由5間電視台播放，加上港隊佳績成功掀起熱潮；體育專員楊德強表示，全運將由電視台購買轉播權，又稱已知有多於一間電視台洽購，相信市民很大機會能在電視收看港隊賽事。由於前往內地需在酒店檢疫隔離21日，故港隊大軍名單仍待落實，楊德強稱稍後才公布開幕禮持旗人選。

面對長達21日的隔離期，首征全運的李嘉維透露已想好對策：「我在淘寶物色了訓練用的人形樁，到達檢疫酒店馬上購買，以便模擬對打訓練；聽說楊文蔚亦有類似計劃，打算購入跑步機。」李嘉維表示，今年6月戰畢東奧外圍賽後，已重拾比賽狀態，只要隔離時保持體能和技術練習，有信心衝擊全運金牌。至於出戰男子個人形的劉知名亦劍指金牌，對於胞妹劉慕裳因傷棄戰，他表示雖為未能並肩出征感失落，但認同妹妹以健康為重。

曾氏姊妹檔不同角色攜手爭牌

武術女將曾海蘭同樣首征全運，胞姊曾海芬則以隨團教練一同出征。前年世界賽摘下女子60公斤級散打銀牌的曾海蘭，將在全運出戰此強項，她表示以金牌為目標，又稱：「隔離時會定時進行zoom訓練，由教練監察進度，也準備了橡筋帶、啞鈴等，只是擔心行李會否超重。」曾海芬則稱，過往以教練身分帶妹妹出戰泰拳賽，對方均有牌落袋，笑稱自己「好腳頭」，今次首度「姊妹檔」參與散打比賽，冀在練習外提供心理支援，助妹妹再創佳績。

空手道及武術隊分別於明天及周六啟程，月初戰畢東奧的張家朗、李慧詩等則直接由東京出發，曹星如、楊文蔚等其餘全運戰將，早前已分批到達深圳，將在酒店檢疫隔離21天後，再轉飛陝西備戰。