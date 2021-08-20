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2021年8月20日星期五
足總擬組青年隊戰港超 仿效香港08模式 下周五前定成事與否
柏度下馬投拉素 直接加盟死敵 36年來首人
阿古路披巴塞19號戰衣 美斯網上讚好
華拿操練遭車迷籲離隊
大坂直美過關 稱壓力源於媒體
6球壇勁旅新作客球衣惹負評
體壇快訊：81歲丹尼士羅患腦退化症
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【明報專訊】（請看附圖）
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