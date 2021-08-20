體壇快訊：81歲丹尼士羅患腦退化症

古橋亨梧傳射領些路迪奏捷

蘇超班霸些路迪昨晨於歐霸附加賽首回合，憑今夏由神戶勝利船加盟的日本26歲前鋒古橋亨梧，貢獻入球助攻各一，主場以2：0輕取荷甲球會阿爾克馬爾拔頭籌。另外，暫列德甲榜首的史特加明晨將面對RB萊比錫，力爭開季兩連勝。

澳門格蘭披治3大賽取消

國際汽車聯盟（FIA）昨宣布因疫情關係，取消原定11月於澳門舉行的GT世界盃、三級方程式（F3）世界盃及WTCR世界房車盃分站。由於3項大賽同告取消，料今年的澳門格蘭披治大賽日程將縮減，詳情有待落實。另外，本年度勒芒（Le Mans）24小時耐力賽明晚展開，焦點車手包括去年離開F1哈斯車隊的馬奴臣，以及曾在F1效力的日本名將小林可夢偉等。

中國印度湯優盃爭出線

因疫情去年停辦的羽毛球湯優盃，將於今年10月9至17日於丹麥復辦，賽事昨完成抽籤，衛冕的中國隊與印度隊等同處C組，上屆亞軍日本隊則與馬來西亞隊在D組相遇，東道主丹麥隊則在B組。賽事共分4組各4隊，每組前兩名出線8強。