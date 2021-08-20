阿古路披巴塞19號戰衣 美斯網上讚好

巴塞10號今季懸空 基沙文冀留隊

33歲球星阿古路今夏離開效力了將近10年的曼城，轉戰西甲班霸巴塞隆拿，惟新東家近期陷入財困，令他直至日前才正式獲准註冊，昨日他亦終告落實會穿上巴塞的19號戰衣，而早前因會方財赤未能續約而轉投PSG的美斯，亦在Instagram為阿古路公布球衣號碼按讚，支持這名多年來的好友。此外，據報美斯離隊後懸空的10號，會方已決定今季不會有球員穿上。

日前巴塞會長拿樸達對外公布，會方目前負債高達13.5億歐元（約124億港元），職球員薪酬開支為總收入的103%，料仍需在陣容上「減磅」。其中28歲法國隊前鋒基沙文為現時陣中最高薪球員，盛傳是潛在離隊熱門人選之一，惟日前在西甲開咧戰完成為巴塞上陣第100場的他表明無意他投：「很高興能達這里程碑，我希望未來能在此踢多100場，繼續貢獻球隊。」

另外，PSG明晨將於法甲第3輪作客比斯特，料美斯及尼馬續會作壁上觀，而沙治奧拉莫斯則料養傷至下月中才有望復出為新東家亮相。