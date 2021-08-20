柏度下馬投拉素 直接加盟死敵 36年來首人

祖雲簽盧卡迪利 斥3.4億先借後買

去夏由車路士轉投羅馬的柏度，效力僅1季，昨意外地落實轉投同市死敵拉素，與昔日車路士主帥沙利再續前緣，而這名34歲翼鋒亦成為36年來，首名由羅馬直接轉投拉素的球員。至於今夏助意大利隊於歐洲國家盃封王的盧卡迪利，昨則落實以先借後買形式加盟祖雲達斯，並表示：「來到祖雲無疑是夢想成真，我已急不及待為新東家披甲。」而他亦不忘感激薩軍，稱舊東家幫助他成為更好的人及球員，在他心中永遠留一席位。

拿達路留效國米 勢日內續長約

另外，國際米蘭近日將上季陣中頭號射手盧卡古賣予車路士後，據報有意留住另一前鋒拿達路馬天尼斯，這名23歲阿根廷隊射手今夏盛傳獲阿仙奴及熱刺垂青，但據意媒消息指，會方已與對方達成共識，有望在日內與他續下一紙5年長約，年薪600萬歐元（約5470萬港元）。至於曾效力國米的39歲前鋒柏拉斯奧，今夏離開博洛尼亞後，昨落實轉投意乙球隊布雷西亞。