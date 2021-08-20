足總擬組青年隊戰港超 仿效香港08模式 下周五前定成事與否

足總昨舉行董事會，譚秋朗會後確認，港會將參加下季港超，並要求這支主要為洋人球員的球隊，在港超至少要註冊9名本地球員，首季每場至少要有3名本地球員上陣，下季再遞增至5名，並設3季時期要完全成為全職業球會，跟其他港超球會條件一致。

港會落實升班 須註9名本地球員

至於第8支港超隊，早前盛傳的屯門等區隊或未能成事後，有傳足總將以一班主要是23歲以下的青年球員組隊參加港超，仿效以往的「香港08」模式，並傳由足總教練張健峰任該隊主教練。貝鈞奇承認這是考慮方案之一，下周四將召開特別會議探討可行性，並在下周五「死線」前作最終決定。他透露，若這支球隊能成事組班，將會獲「有心人士」出資：「當然不能像其他港超球隊花數百萬至過千萬元班費。以前香港08是組織一間公司去營運球隊，今次亦傾向不會是由足總直接管理和營運球隊。」

前菁英發展教練安頓任技術總監

港足主帥空缺獲過百應徵者

此外，足總宣布前菁英發展教練安頓重返足總，接替早前離任的冰島籍教練艾拿臣，出任技術總監，昨日履新。這名35歲西班牙籍教練於兩年前任青年軍主教練，帶領港足U18到泰國集訓時，有部分球員跟助教身穿港隊制服到酒吧消遣，安頓事後向球員紀律處分，但曾向球員擲水樽等被指懲罰過嚴，返港後被投訴遭停職，他最終去年3月約滿離任，如今重返足總變相「升職」。

譚秋朗解釋，在70名應徵者中選擇安頓，他是在「無包袱」下中立審視：「每個人都會有一時疏忽，我只會向前看，不會向後望。他在香港任職3年半，清楚香港足球運作和生態，亦熟悉香港足總運作，我認為他絕對可幫助香港足球發展。」貝鈞奇補充：「當時安頓是犯了錯，這事在足總董事會亦討論了很多次。犯過一次錯的人，不能代表他日後不會改善，他事後亦獲不少教練寫求情信。」至於港足主教練現時懸空，譚秋朗透露招聘已於前日截止申請，有過百名應徵者，預計在2至3個月內完成招聘程序。

（港超消息）