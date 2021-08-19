熱刺歐協聯名單突剔除卡尼

熱刺明晨在歐洲協會聯賽附加賽首回合，作客葡超球隊費利拿，箭頭哈利卡尼日前據報會隨隊出征，昨卻突然被剔除大軍以外，令這名有離心的球星前途再度成謎。

傳不滿利維違轉會承諾

熱刺明晨將在今季首演歐戰，新帥紐奴在日前英超旗開得勝後，敦促哈利卡尼需協助球隊，據報作客費利拿將可令他提升狀態，有利下周日英超作客狼隊的表現，但他昨卻被要求留在倫敦，繼續恢復狀態練習。英國《每日郵報》報道，卡尼被剔出大軍前，曾向身邊人稱熱刺班主利維違反承諾，在球會上季未能贏得任何錦標後，讓他轉會曼城。

此外，曼聯日前在英超首戰大破列斯聯後，昨晨在友賽以3：1反勝般尼，入球者是前鋒安東尼馬迪爾、染疫隔離後痊癒的中場連格及費特洛迪古斯，至於上仗後備上陣的新兵翼鋒查頓辛祖則擔正，因傷避戰達19個月的後衛菲爾鍾斯亦後備復出。

盧卡古作客阿仙奴可候命

車路士落實鋒將譚美阿巴謙轉會羅馬後，遺下的9號戰衣由回巢的盧卡古繼承。他強調下周日英超作客阿仙奴可候命，並承認過去兩季在國際米蘭獲益良多：「意甲比賽緊迫，技術和戰術需求更多，它幫了我很多，令我踢法更全面，有利我在國際賽和球會級賽事發揮。我已急不及待上陣。」