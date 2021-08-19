拜仁九奪德超盃獻梅拿 新帥拿高斯文捕蜂開齋 續謀增兵完善陣容

拜仁球員此役穿上印上梅拿字樣的9號戰衣熱身，與多蒙特球員賽前一起默哀，其間攻擊手湯馬士梅拿舉起梅拿球衣，門將紐亞亦手持印上「多謝謝特（梅拿）」字樣的戰衣。拜仁於41分鐘藉羅拔利雲度夫斯基打開紀錄；湯馬士梅拿在49分鐘改寫成2：0。多蒙特前鋒馬高列奧斯於64分鐘破蛋，但羅拔仔在74分鐘再入一球，助拜仁勝出3：1，近3季各項賽事6次交手全勝。

賽前熱身穿9號戰衣悼轟炸機

羅拔仔於2014年由多蒙特轉會拜仁，8季以來共24次攻破對方大門，他說：「奪標對我和拜仁實在很重要。」他已連續14仗建功，打破了個人紀錄，但仍少隊史紀錄保者梅拿兩場。羅拔仔去季德甲以41個入球榮膺神射手，刷新梅拿於1971/72年球季的單季入40球紀錄，惟梅拿仍保持累計入365球的聯賽紀錄。

拿高斯文：冠軍屬於前帥費歷克

此役也是34歲少帥拿高斯文領兵6次以來首場勝仗，但今季從RB萊比錫來投的他未有居功：「這個冠軍屬於上季的，事關（前帥）費歷克帶領球隊成為上季德甲盟主，所以這冠軍亦屬於他。己隊此役攻守都改善了，這是值得高興的。」費歷克已轉任德國隊主帥，昨日亦有觀戰。此外，昨仗擔正的18歲多蒙特中場祖迪比寧咸，賽後特別將球衣送予一名需坐輪椅的傷殘人士，贏得在場球迷不少掌聲。

德國《圖片報》報道，揚言爭取更多錦標的拿高斯文已計劃添新兵，中場目標人物是慕遜加柏的科利安尼奧侯斯、禾夫斯堡的保迪巴古、利華古遜的科利安華迪斯及RB萊比錫的沙比薩；同樣被扯上關係的是法乙球會圖盧茲翼鋒艾米艾里；至於被放棄的拜仁球員料是中場哥倫天杜利素及米高古辛斯。

（德超盃消息）