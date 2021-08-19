體壇快訊：烏國青年軍教練接掌大國腳

F1連續兩年取消日本站

世界一級方程式賽車（F1）昨公布，原定10月8至10日舉行的日本站，因疫情連續兩年取消，正研究如何重新編排賽程，有傳計劃季尾在中東舉辦多一站。而平治日前贏得世界電動方程式（FE）總冠軍後，昨確認跟隨奧迪、寶馬等，退出改用第3代戰車的下季FE賽事。

堤安姆手傷未癒棄戰美網

27歲奧地利籍名將堤安姆昨宣布，因手腕傷勢未癒，放棄本月底衛冕美國公開賽；他自6月的馬略卡公開賽後一直未有上陣。而英籍名將艾蒙同樣宣布因傷退出美網。英籍一姐干達昨日則在辛辛那提公開賽首圈，不敵捷克籍的梅祖娃，為美網命運敲警號，美籍新星嘉奧芙則挫中華台北籍的謝淑薇闖關。

場地單車世界賽移師法國

國際單車聯會公布，今年場地單車世界賽將改於法國北部城市魯貝（Roubaix）舉行，暫定賽期為10月20至24日，預計港將李慧詩、梁峻榮等都會參賽。賽事原定早一星期在土庫曼首都阿什加巴特（Ashgabat）上演，但因該國檢疫問題，在6月已放棄辦賽。