阿富汗女足功臣籲國際助後輩

刪社交網保隊友安全

定居丹麥多年的Khalida Popal昨接受英國廣播公司訪問，表示接獲不止一個阿富汗女足成員的信息，有人帶淚向她求助：「她們都在哭，表示被困家中，有人拍片表示自己曾經對抗的人，現時就在她的家門外，令她極度恐懼，但又沒法得到保護。」現年34歲的Popal早於2007年有份在該國籌組女子足球隊，亦曾是女子足球國家隊隊長，但因被指行為侵犯宗教信仰，屢收到死亡恐嚇，數年後離國逃往丹麥，現時仍出任阿富汗女子足球隊總監。

自塔利班攻入喀布爾後，該國板球手Rashid Khan曾在社交網祈求和平，Popal這次呼籲國際足協及國際奧委會伸出援手。她又關閉女足國家隊的社交網帳號，避免現役及退役球員被認出，同時呼籲女足球員刪除社交網帖文：「我們還記得首次站在國際賽場，聽到國歌時大家都哭了，那是多大的榮耀。過去20年，女性爭取平權，冒險以真面目示人，現在身分都曝光了。」她又促請國際足協及國際奧委會伸出援手，保障阿富汗人民與球隊。