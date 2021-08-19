何詩蓓奧運衝金放首位 18港將獲近2000萬 謝影雪盼支援追世界頂尖

文：方嘉豪、圖：朱安妮

於東奧歷史性兩奪銀牌的何詩蓓，隔離完畢後首次公開露面，她在頒獎禮上表示過去一年擔心東奧延期後或取消，感恩比賽能順利舉行。她在100及200米自由泳連摘兩銀，今次透過恒基精英運動員嘉許計劃獲犒賞500萬元，總獎金僅次男子花劍個人賽金牌得主張家朗。23歲的她稱過去5年努力的不止自己，訓練及醫療團隊，以至市民的支持都重要。被問到要奧運金牌還是游泳世界紀錄，她稱一定是前者，「因為可保留一世，紀錄還是會被他人打破」。她表示日內會轉赴歐洲，準備新季國際游泳聯賽（ISL），休息幾日會再訓練，希望能趁今次奧運熱潮，吸引大眾繼續支持本地體壇。

蘇慧音獎金助父翻新球館

恆基今次將獎金計劃門檻設在8強，一共有18名運動員瓜分逾1937萬元。有份奪得女團銅牌的乒乓球手蘇慧音透露，獎金或用於父親經營的球館上：「希望小朋友有更好、更開心的環境打波，可能會加一塊地膠，裝修一下。」她稱受右上臂傷患影響，短期內未能復操，無緣下月伙隊友杜凱琹及李皓晴出戰亞洲賽。計劃退役的滑浪風帆代表陳晞文，則稱獎金可幫補結婚開支，未來會繼續在香港大學的學業。

劉慕裳稱正適應外界關注

奧運熱潮令運動員較以往受關注，到場港將昨在活動後與數十名報名入場的市民互動，對簽名、自拍來者不拒。空手道女子個人形銅牌得主劉慕裳稱仍在適應這份壓力：「覺得這是開心事來，關注代表大家都很支持運動員，動機是好的，所以多謝大家。」羽毛球混雙得第4名的謝影雪亦相信大眾認知更多，會看到香港做全職運動員的路，推動運動參與，但回應到精英體育資助制度時，她同意很多項目都需要更多支援：「資源由上一代到現在好了很多，但我們不止是要比以前好，而是向世界高水平比較。很多時是先投放了資源，才會有成績。」

港隊代表團今早在尖沙嘴一帶參與巴士巡遊，再於西九文化區戲曲中心出席祝捷會。包括張家朗在內的劍擊隊、女子場地單車爭先賽摘銅的李慧詩等，因東奧後轉抵內地備戰下月全運，續不會現身。

（奧運消息）