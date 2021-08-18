意轉會名記 準確互信鑄權威 以口頭禪提早官宣受關注 日睡5小時收風樂此不疲

羅曼奴是生於那不勒斯的意大利球迷，15歲時已在當地兩個業餘足球網站撰寫賽果及轉會新聞，憑文筆吸引到一名與巴塞隆拿關係密切的意籍經理人留意，要求為旗下兩名球員莫路伊卡迪及迪路菲奧寫「放風」文章，很快便獲對方信任，繼而得到伊卡迪當年將加盟意甲森多利亞的情報，成為羅曼奴走入足球轉會界的起步。他19歲簽約意大利《天空體育》，是這機構歷來最年輕體記，9年來由尾版做到頭版，同時為英國《衛報》等供稿，開始涉獵意甲以外歐洲聯賽新聞，也與愈來愈多球會人士及經理人建立關係。

「征服」麻煩經理人獲真相

羅曼奴現於意大利米蘭工作，成為專責轉會新聞體記後，他說很多時每天只睡5小時，只能清晨5時至早上10時睡覺，一天工作除了不停接聽和打電話，便是到餐廳或酒店與球會人士或經理人會面，打聽轉會情報，繁忙時一天內可接獲50個來電，惟他樂在其中：「當收到一宗重要轉會消息，到最後真的成事，感覺就像在歐聯賽事入球般興奮。」能夠收集大量轉會情報，羅曼奴認為最重要是互相尊重：「我的秘訣只是與所有轉會市場人士保持良好關係。」即使面對球壇著名麻煩經理人拉奧拿，羅曼奴向對方說過「我尊重你，但必須告訴我真相」後，他現報道拉奧拿旗下球員新聞，是幾乎沒有「Fake news」（假新聞）。

羅曼奴的座右銘是「絕不發布未經證實消息」，即使錯過成為最快公布一個，也堅持再三核實：「轉會市場不可能永遠準確，必須找相關人士核實，這很瘋狂，你要為此發很多短訊。」堅持是有回報，羅曼奴如今每逢在轉會消息寫上「Here we go」時，就如「提早官宣」，如他早前在美斯加盟PSG前夕說出這句，令全球球迷更加確信這宗轉會快將成事。

社交網擁過百萬關注

羅曼奴自2011年7月開設Twitter帳號，現已多達約432萬關注，其facebook及Instagram的關注率亦數以百萬計，像是NBA名記「Woj神」禾蘭諾斯基，成為該體育項目轉會消息權威。而羅曼奴也獲其恩師、意甲轉會新聞專家迪馬斯奧稱讚為「意大利體記希望」，但他保持謙卑，並為其他體記有時發放不實轉會情報解畫：「他們是無心的，畢竟每個記者人脈有限，但理應獲得尊重，所以我往往只會說我知道的，並不想說『這是假的』。」

（體壇HeatMap）