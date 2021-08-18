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2021年8月18日星期三
巴塞負債124億陷財務危機 薪酬佔總收入103% 主席拿樸達：美斯離隊有必要
普帥稱美斯狀態不足 傳8‧30演PSG地標
曼聯減價售連格 韋斯咸勢追獵 阿巴謙3.6億上馬
襲日酒店保安被捕 格國柔道男將恐無緣殘奧
41歲哈斯林續約熱火1年 效力19季寫歷史
港足U23備戰亞盃外 25人月底集訓
體壇快訊：美名將明年退出國際賽
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意轉會名記 準確互信鑄權威 以口頭禪提早官宣受關注 日睡5小時收風樂此不疲
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【明報專訊】（請看附圖）
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