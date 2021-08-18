體壇快訊：美名將明年退出國際賽

狼堡違規 德盃出局

德甲球會「狼堡」禾夫斯堡早前於德國盃首圈，戰至加時以3：1淘汰第4級聯賽的普魯士明斯特。不過，狼堡該仗加時換入3名後備兵，連同法定時間合共換了6人，超出5人上限，賽會昨宣布取消該會資格，意味普魯士明斯特將晉級次圈。

大坂淚嘆難衡傳媒關係

日本網壇女星大坂直美，自法國網球公開賽宣布不再出席記者會後，昨於辛辛那堤公開賽再次列席記者會，惟被一名記者問及她怎樣平衡與傳媒的關係時兩度落淚，並坦言自己未能掌握。至於早前公布將今次賽事獎金捐予海地賑災的她，因以2號種子身分參戰而在首圈輪空。

F1巴西站申延一周

原定於11月5至7日舉行的本年度世界一級方程式（F1）巴西站，據報已向賽會申請延遲1周舉行，並將由限制2萬名現場觀眾，改為開放全場約7萬個座位，但入場條件是必須至少已接種一劑新冠疫苗。另外，世界電單車錦標賽（MotoGP）名將域奴利斯，落實下季由Yamaha轉投Aprilia車隊。