巴塞負債124億陷財務危機 薪酬佔總收入103% 主席拿樸達：美斯離隊有必要

拿樸達前晚開記招，公開「地上最強」目前的財務困境，包括13.5億歐元債項。巴塞月初以財政為由，宣布與美斯結束21年賓主關係，拿樸達前晚再披露，現時職球員薪酬開支為總收入的103%，較競爭對手高20%至25%。而美斯上周淚別巴塞的記者會上，稱為留隊同意減薪五成，但據報若巴塞與他續約，薪酬開支將佔巴塞總收入110%，故被西甲賽會否決。

斥前會長巴杜姆遺「可怕的爛攤子」

這支西甲豪門現時負資產淨值4.51億歐元（約41.4億港元），拿樸達稱今年3月上任，首項工作是申請8000萬歐元（約8.6億港元）貸款支薪。他狠批掌舵7年的前會長巴杜姆留下「可怕的爛攤子」，又斥「前任管理者滿口謊言」。巴杜姆上周則發表公開信，稱若非去年10月被迫辭職，本有對策避免美斯離隊；拿樸達指信件「努力為不合理的管理層辯護」。

保連奴馬爾甘轉會疑涉不正常開支

拿樸達又提到，巴杜姆治下出現不正常的轉會開支，涉及一宗4000萬歐元（約3.67億港元）收購，向中間人支付1000萬歐元（約9170萬港元）佣金，另付800萬歐元（約7340萬港元）物色南美球員。拿樸達沒透露相關球員名字，據西媒分析，僅保連奴及馬爾甘兩名「森巴兵」符合條件。巴塞於2017年以4000萬歐元，由廣州恒大簽入中場保連奴，馬爾甘則在2018年以同一價錢加盟。而儘管債台高築，巴塞仍有傳欲招攬32歲阿仙奴隊長奧巴美揚，並以菲臘比古天奴作為交易籌碼之一。

維拉利爾悶和近8仗不勝

至於西甲昨續演首輪，維拉利爾末段有後衞祖安科夫兩黃一紅被逐，主場以0：0悶和CF格蘭納達，連同季前友賽及上周歐超盃決賽，近8仗不勝。而畢爾包作客與艾爾切互交白卷一仗，鋒將蒙尼恩第350次為畢爾包於西甲上陣，以28歲240日成為皇家馬德里前門將卡斯拿斯之後，成賽事史上最年輕球員達此里程碑。