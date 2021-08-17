日咬金牌市長棄10萬薪金贖罪

完成性騷擾課程

河村於本月4日親身恭賀凱旋的後藤希友，卻在傳媒面前突拉下口罩咬對方的金牌，至今市政府接獲約7000個防疫及欠尊重相關的投訴，他翌日為此道歉，昨在記者會再稱將放棄3個月薪金，共同社表示總計約150萬日圓（約10.7萬港元）。事件再在社交網成為當地熱話，有網民質疑以市長來說月薪太少。而河村當日向後藤提問，是否不獲球隊准許談戀愛，他昨日稱不會辭職，亦已就此上了數小時防止性騷擾課程：「我冒犯了後藤和日本市民，對不起，但我希望繼續為名古屋市民服務。」

東京殘奧落實閉門

東京都則續為下周二揭幕的殘奧準備，國際殘奧會主席帕森斯已抵達日本，昨與當地政府及組委商討後，確認位處東京、埼玉、千葉及靜岡的場館，都會閉門辦賽。

另外，英國4×100米接力隊銀牌成員烏查，近日被田徑誠信委員會以服用禁藥為由暫時停賽。《每日郵報》昨報道，他的律師認為烏查服用的補充品，未有在標籤列明違禁藥物成分，擬以此為當事人辯護。烏查前天發聲明表示沒有蓄意服藥，但若他的樣本瓶B亦驗出違禁物質，或令英國隊被褫奪該面銀牌。