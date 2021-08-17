球員協會助失業兵復操 港超新季隊數未明 25將保狀態自救

今年成立的香港職業足球員協會，由陳志康牽頭，未來一個月將安排場地讓自由身球員操練，每周3課。首課昨於將軍澳足球訓練中心舉行，有25名失業兵自攜裝備參與，包括謝家榮、黎培基、羅曉聰及羅振庭等因愉園和天水圍飛馬退賽而失業的球員，還有兩名無約在身的大港腳辛祖及陳廣豪。

郭嘉諾義務領操 嘆球員「暫時唔好彩」

義務帶領操練的飛馬前帥郭嘉諾說：「這班球員很有競爭力，只是暫時唔好彩。我們做得幾多得幾多，在場教練沒受薪，球員練波也沒有錢。本地球圈每年暑假都有很多球員退出，所以想給多點支援予球員，之後會友賽港超或港甲隊，過程中若對方發現合適，或可協助落班。」他續說，這批球員有12名U23適齡球員，如謝家榮、黎培基和張俊軒，過去一直在港隊梯隊，有力為港足出戰10月底的U23亞洲盃外圍賽。

謝家榮盼入選港足U23

21歲門將謝家榮近年先後效力夢想FC、富力及愉園，都經歷球隊退賽收場。曾入選大港腳的他稱，多年職業生涯不算標青，但沒想過至未能落班地步：「不過暫未打算轉行，下月才22歲，這個歲數便退出職業球圈會好唔甘心，很多目標未達成，包括想重返大港腳。希望至少繼續有操練，或到港超隊跟操和爭取短約，以入選港足U23出賽。」

球員協會聯合召集人金偉明透露，上月中舉行的全民足球活動籌得約50萬元，扣除活動開支約30萬元。陳志康補充，審批申請者時將按「受影響程度」分發援助金，如欠薪月數，冀最快一周後公布申請款項詳情；足總董事會將於周四討論新季港超隊數。