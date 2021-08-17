阿富汗足總推女足 印媒稱高層憂安全

板球名將籲國際伸援手

《OUTLOOK》訪問德里足球聯會會長Shaji Prabhakaran，他表示阿富汗足總過去7年推動女子足球，聽聞有職員擔心他們與家人的安全受威脅。他又在社交網寫道：「我們為阿富汗的和平祈禱。過去很多同事不願到阿富汗工作，我每次都會請纓前往，曾因一次臨時更改行程，避過阿富汗足總總部被炸彈襲擊。」阿富汗在2007年成立女子足球國家隊，隊長Khalida Popal於2012年逃亡至丹麥，表示曾受到死亡恐嚇，至2018年指控該國足總有職員性侵國內女足球員，6名相關足總職員其後被停職。

而來自阿富汗的板球名將Rashid Khan，上周在社交網表示家鄉平民受戰火牽連，無數家庭流離失所，呼籲國際領袖予以援手，昨日再在社交網祈求和平。22歲的他目前效力巴基斯坦聯賽球隊，是塔利班進入喀布爾後首個發聲的板球手。

緬飛魚批奧委會准緬征奧

另外，緬甸軍方今年2月發動政變，該國男泳手Win Htet Oo在兩個月後宣布，雖然成為該國首個達到東京奧運B標的泳手，但拒絕「披上染血的國旗出征」。他昨接受共同社訪問，批評國際奧委會續准緬甸派隊征奧。而戰畢東奧返國的愛爾蘭跆拳道代表，前天在社交網表示，上周五突在都柏林街頭遭襲擊，他因自己為習武之人而未有還手，最終臉部因傷送院縫針。