紐奴促卡尼扶助熱刺 首戰鬥曼城缺陣 孫興慜建功領軍響頭炮

英超首輪昨晨演最後一仗，哈利卡尼缺陣讓孫興慜得以充當箭頭，並在55分鐘在右路擺脫曼城守將尼敦阿基起左腳射入，亦是這名韓國隊球星第7次攻破「藍月」大門，僅次於9次的李斯特城前鋒占美華迪。曼城主帥哥迪奧拿及後調入加比爾捷西斯、奇雲迪布尼及辛真高，但仍無力收復失地，終令哥帥執教曼城以來，首嘗正式賽事連續3場吞蛋。他的之前兩場敗仗，分別是在社區盾和上季歐聯決賽，同以0：1負李斯特城及車路士。

入選歐協聯大軍或復出

卡尼今夏盛傳或以最高的1.6億鎊（約17.2億港元）轉會費過檔曼城，他日前完成隔離歸隊熱刺後，只曾與隊友一起訓練兩天，成為缺席迎戰「藍月」的原因，但紐奴仍視他為腹稿球員，並說：「卡尼是當今其中一個最佳球員，我們擁有他是幸運的。他必須準備協助球隊，為回復狀態，需努力練習。」惟紐奴亦明白至8月31日轉會窗結束前，什麼事情都可以發生。據報卡尼已列入周四歐洲協會聯賽附加賽大軍，將在首回合作客葡萄牙的費利拿，有望藉上陣提升狀態，為下周日英超作客紐奴的舊東家狼隊做好準備。

近3仗吞蛋 哥帥：將重拾佳態

哥迪奧拿則說：「我們的球員賽前兩天才再次一起，所以我明白回復戰意是需要時間的，下場英超開始便需爭勝了。聯賽是漫長的，一些事情會被修正，之後球隊會重拾最佳狀態。」新兵基亞利殊此役首次在聯賽為曼城披甲，哥帥說：「他創造了一些攻門機會，沒有傳球失誤，接近禁區位置一帶有威脅力，表現很好。不幸地，我們未能為他送上勝利。」翼鋒史達寧亦說：「我曾與基亞利殊合作數次，不俗的，但只是初步，更多的比賽可令我們更了解對方。」此外，曼城中場根度簡昨仗觸傷左肩，暫未知傷勢。

另外，曼城、熱刺、利物浦、車路士、曼聯、阿仙奴、馬德里體育會、國際米蘭及AC米蘭，昨重新加入歐洲球會協會（ECA）。他們之前曾與皇家馬德里、巴塞隆拿及祖雲達斯創立歐洲超級聯賽，並退出ECA，但不久又退出歐超聯。