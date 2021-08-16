夏薩特擺脫傷患獻助攻 偕賓施馬領皇馬開咧戰大勝

皇家馬德里今夏唯一新兵阿拉巴，昨仗首次在西甲上陣司職左閘，中路防守由拿祖費南迪斯及艾達米列達奧負責，前線則由賓施馬、夏薩特及加里夫巴利攻堅，但上半場只能與艾拉維斯互交白卷。48分鐘，夏薩特接應右路地波傳中，第一時間以後腳交高波予賓施馬射入「窩利」；56分鐘，莫迪歷右路助攻拿祖費南迪斯射成2：0，賓施馬及雲尼斯奧斯祖利亞分別於62分鐘和補時階段各入一球，令於65分鐘破蛋的艾拉維斯主場以1：4慘敗。

夏薩特於今夏歐洲國家盃期間，透露職業賽生涯「足踝曾三度骨折，它將不會像10年前一樣」，卻在此役妙傳賓施馬得手，這名比利時隊翼鋒說：「我的足踝傷患已過去，已將它拋諸腦後。我享受與賓施馬合作，我們互相了解，與他並肩作戰是易事，我的比賽感覺很好，有信心助皇馬重奪西甲冠軍。」安察洛堤稱讚夏薩特的美妙助攻外，也盛讚賓施馬道：「只稱他是前鋒是不足夠的，他是一個非常完美的球員，比起5年前更出色。」

40歲祖亞昆連續21季上陣

迪哥自由身投明尼路

此外，「升班馬」馬略卡主場打和貝迪斯1：1的比賽中，20歲的皇馬借將久保建英於61分鐘後備上陣「地標」，惟這名早前協助日本隊獲得東京奧運男足殿軍的球星，只曾觸球13次和有1次射門，而貝迪斯的40歲老將祖亞昆也在82分鐘披甲，亦是連續21季上陣。同樣重返西甲的愛斯賓奴作客與奧沙辛拿互交白卷，前者的中國隊前鋒武磊此仗掛帥，於62分鐘被換走，他曾觸球13次，有兩次關鍵傳送但未有射門。

另據西班牙傳媒報道，中堅碧基同意與巴塞隆拿達延長合約至2025年，並願意將稅後800萬歐元（約7340萬港元）年薪減半，此舉也助會方前天成功註冊新兵迪比及艾利加西亞。此外，去年尾離開馬德里體育會的鋒將「迪哥」迪亞高哥斯達，失業8個月後，昨加盟巴甲榜首球隊明尼路。

（西甲消息）