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2021年8月16日星期一
德國「轟炸機」梅拿離世 享年75歲 曾助西德奪世界盃歐國盃 母會拜仁致哀
紅軍誓留主將保競爭力 開咧戰大勝諾域治 高普隔空舌戰曼城哥帥
阿巴謙3.7億離車投羅馬 盧卡古料繼任9號
韋斯咸反克紐卡素響頭炮
Out Out 轉轉：奧古斯天臣（瑞典籍後衛）
英跑手否認服禁藥 意籍東奧冠軍諷英媒顧好自己
組委回絕巴黎奧運納空手道
阿里外孫職業賽首擊TKO對手
電視精選
夏薩特擺脫傷患獻助攻 偕賓施馬領皇馬開咧戰大勝
美斯偕拉莫斯亮相PSG主場 「盼度過偉大一年」
體壇快訊：荷將迪菲斯首膺FE總冠軍
Out Out 轉轉：奧古斯天臣（瑞典籍後衛）
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【明報專訊】（請看附圖）
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