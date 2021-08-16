紅軍誓留主將保競爭力 開咧戰大勝諾域治 高普隔空舌戰曼城哥帥

曼城今晨作客熱刺，基亞利殊最終獲正選。哥迪奧拿在賽前回應提問時表示有些班主想要盈利，其他就想盡力投資在球隊，強調球隊能高價收購基亞利殊，是因為之前一季透過出售球員，套現6000萬鎊（約6.47億港元），符合財政公平競技條例。至於利物浦無收購，他理解是不為也，非不能也：「利物浦數年前買入兩名優秀球員，先後贏得歐聯和英超。之後不再投放資源，是他們還是班主覺得不需要了？我不知道。」

質疑10億購基亞利殊「使錢無底線」

哥帥諷紅軍班主吝嗇

利物浦昨有華基爾雲迪積克相隔10個月首度在英超上陣，唯一新收購伊巴希馬干拿迪全場坐後備，陣容較上季防線傷兵滿營時完整，面對諾域治先有沙拿在26分鐘助攻迪亞高祖達，換邊後他再在65分鐘回傳後備上陣的羅拔圖法明奴，9分鐘後親自建功為紅軍鎖定3：0勝局。沙拿全場貢獻1入球2助攻，連續5季於英超開鑼一周建功，成為英超史上第一人。他歷來在首輪入球助攻共參與10球，較朗尼保持的8入球5助攻只少3個。利物浦大勝一場，於今晨賽前暫排第3位，僅次曼聯及車路士。

料與三大鋒將談續約 軒達臣去留成疑

昨仗光芒四射的紅軍射手沙拿，早於5月表示未獲球會提出續約，其經理人賽後意有所指地說，「希望他們看得到」，似是批評球會遲遲未提供新約。利物浦早前已與雲迪積克等3名中後場球員續約，有報道指會方亦準備與沙拿、法明奴及沙迪奧文尼3名鋒將開新合約。至於同樣後年約滿的隊長佐敦軒達臣的去留續成疑，高普表示自己對此感輕鬆：「你看到我這樣，應該得想像事件向正確方向前進。」

重返英超的諾域治首仗多次製造險象但未能破蛋，射手迪姆普基稱自己季前染疫，完全打亂訓練計劃。另外，有球迷昨在看台上言語侮辱諾域治新兵比利基摩亞，利物浦方面譴責事件。

（英超消息）