德國「轟炸機」梅拿離世 享年75歲 曾助西德奪世界盃歐國盃 母會拜仁致哀

近年患阿茲海默症 鮮有出席公開活動

1982年曾客串任精工前鋒鬥馬拉當拿

梅拿於2015年證實患上阿茲海默症（最常見的認知障礙症），近年鮮有出席公開活動的他昨日離世，遺下妻子和女兒。他於1964至79年間效力拜仁慕尼黑，這支德甲班霸球隊發表聲明：「拜仁與所有球迷都沉痛哀悼去世的梅拿。他為拜仁和德國隊創造歷史。」

他為拜仁上陣607次入566球，在德甲累計入365球仍是紀錄，並曾七度榮膺聯賽最佳射手，主要榮譽包括4次德甲和連奪3季歐洲冠軍球會盃（歐聯前身）冠軍。他亦是1970年金球獎得主，曾兩奪歐洲金靴獎。他曾為前西德隊上陣62次入68球，包括在1972歐洲國家盃及1974年世界盃決賽，分別射破前蘇聯隊及荷蘭隊大門，終助國家隊連奪兩個國際大賽冠軍。

此外，梅拿曾在1982年1月訪港，客串代表港甲勁旅精工（已解散）友賽小保加，後者當時有去年離世的阿根廷球王「老馬」馬拉當拿助陣，最終小保加以2：0取勝。

夏蘭特率多蒙特新季首擊大捷

德甲戰果方面，多蒙特今季將查頓辛祖售予曼聯，但昨晨在德甲新季首擊，有艾寧夏蘭特參與包括兩度建功在內的全部5個入球，領軍以5：2主場大勝法蘭克福。