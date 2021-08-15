巴杜姆反擊拿樸達 促巴塞公開財務

沒有了美斯的巴塞隆拿，明晨將在新季西甲爭響頭炮，惟前會長巴杜姆賽前發公開信，詳列10點批評舊東家財政問題，促請球會盡快公開核數報告。

稱財困責任在舊董事局 巴塞今首擊迎皇蘇

巴杜姆去年被指貪污，經不信任投票下於10月辭職，拿樸達今年3月當選新任會長，卻未能與頭號球星美斯續約，令對方帶淚轉投巴黎聖日耳門（PSG）。球隊明晨在西甲新季首擊迎戰皇家蘇斯達，巴杜姆賽前發公開信，反擊拿樸達指控是舊董事局令球會財政陷困境。巴杜姆在公開信提及，早在去年4月促成與策略伙伴合作，在商品、體育電子平台革新等4方面，可為球會帶來2.2億歐元（約20.2億港元）收入，連同今年3月確認球員減薪兩成，理應可滿足西甲賽會的球員薪酬限制，暗指美斯離隊一事應可避免。他在尾段促請球會公布核數報告，若發現違法行為，自己會第一時間採取法律行動。

巴塞會方據報會在日內回覆，球隊則仍在為明晨的西甲新季頭炮備戰。主帥朗奴高文在美斯離隊後添難題，球隊前天有法蘭克迪基傷癒復操，料可上陣迎戰皇蘇，昨亦趕及為迪比及艾利加西亞註冊。而衛冕的馬德里體育會今晚作客切爾達，新星祖奧菲歷斯則料要養傷至下月中。

另外，皇家馬德里昨發聲明，否認被指計劃離開西甲加入英超的報道，形容有關消息是「完全錯誤及荒謬」。