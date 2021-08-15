港台殘奧直播不少於70小時 蘇樺偉勉後輩堅持到底

港台昨午舉行打氣大會，公布12天內直播不少於70小時，平均每天直播5小時，包括大部分港將參與的賽事。港隊田徑代表任國芬、羽毛球手朱文佳及陳浩源現身撐場，獲曾奪殘奧6金的田徑界「神奇小子」蘇樺偉打氣。以蘇樺偉母子情為題的電影近日上映，吸引伍家朗、姚潔貞等多名港將入場，昔日奮鬥故事再成熱話，他不忘向後輩派錦囊：「要不斷提自己永不放棄，堅持到底，就算會輸，都要努力跑出最好時間，只要盡力就可以了，希望香港運動員加油。」港隊近一年半因疫情缺少比賽機會，田徑隊總教練葉頌華稱：「我們曾經在街上練了幾個月，一周4天、每天4小時般苦練，之後有田總（香港田徑總會）幫忙，讓我們參賽催谷狀態，可說是一方有難，八方支援。」

總幹事盼獎牌睇齊健全港將

香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會總幹事林俊英表示，難言能否突破上屆2金2銀2銅的成績，但會以東京奧運港將為目標：「每屆都逃避不了獎牌數字這個問題，其實24個運動員能入圍已等同奪牌，因為能贏出外圍賽都不容易，希望他們能睇齊健全運動員在東奧的成就。」東京殘奧下周二揭幕，港隊派出24人出戰8個大項，一半運動員為殘奧「新丁」，連同幕後團隊組成64人大軍出征。

日疫情持續 首都圈賽事勢閉門

不過，日本疫情持續升溫，前天單日突破2萬宗新確診，東京都昨亦錄得5094宗新個案。共同社日前報道，日本政府、東京都政府、東京殘奧組委及國際殘奧會，本周初商討是否如東京奧運般，將首都圈賽事列為閉門，國際殘奧委會會長柏臣斯前晚則表示，東奧證明疫下辦賽安全，予他們信心準備殘奧揭幕。