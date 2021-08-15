阿仙奴吞賓福特兩蛋 球迷籲「回水」

賓福特相隔74年返頂級賽拔頭籌

阿仙奴面對藉附加賽「升超」的賓福特，在逾萬球迷疫下入場見證下失利。傳被出售的隊長奧巴美揚不適缺陣，拿卡錫迪亦以同一原因未有出征，改由20歲的巴路根（Folarin Balogun）上演英超「地標戰」，從白禮頓來投的新兵賓韋特亦正選。不過，他們於22分鐘被賓福特的沙治卡洛斯開紀錄，易邊後於59分鐘再換入布卡約沙卡，此子於歐洲國家盃決賽互射12碼階段宴客，入替巴路根時獲球迷報以掌聲支持，惟客軍於73分鐘因對手一次手榴彈攻勢，被基斯甸洛加特頭槌建功，在這場倫敦打吡以0：2慘敗。阿仙奴全場空有65％控球率，全場22次射門均未能轉化成入球，歷來4次參與英超揭幕戰首敗；反觀賓福特3次中龍已取兩球，贏得74年來頂級聯賽首勝。

阿仙奴在社交網慘遭球迷「柴台」，有人表示直至阿迪達下台前，都應該杯葛，亦有人提問該如何取消季票。阿迪達賽後致歉，承認愧對球迷：「首先要感謝大家予球隊的支持，特別是那些作客球迷，我要為戰果道歉，大家都知需要改善。未來仍有兩場硬仗，我們會爭取扭轉形勢。」阿仙奴未來兩場英超先後迎戰車路士及作客衛冕的曼城。

至於賓福特爆冷取勝時，一名白髮球迷在看台上喜極而泣亦成熱話，領隊湯馬士法蘭克大讚球迷是最佳球員。出身巴塞隆拿青訓的沙治卡洛斯，2015年被利物浦外借賓福特，輾轉重返英超戰場的他昨稱：「當我看到入球一刻，簡直難以置信，今仗證明我們值得英超席位。」