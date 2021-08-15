曼聯炒列斯拔頭籌 賀華拉尼來投 般費戴帽普巴助攻大四喜 車路士小將開齋破宮

曼聯重開奧脫福球場看台，但球隊有翼鋒連格及門將甸恩軒達臣染疫、前鋒拉舒福特受傷缺陣，貴價新兵查頓辛祖僅後備上陣20分鐘，但原班人馬戰力強勁，先憑30分鐘一次前場逼搶，造就費南迪斯建功領先半場。曼聯易邊後將翼鋒丹尼爾占士推前，改踢菱形中場，立刻與列斯聯12分鐘內合共炮製4個入球。艾寧的遠射一度為客軍扳平，但費南迪斯再入兩球，格連活特亦有進帳。主隊之後憑費特洛迪古斯埋齋，大勝5：1。普巴成為首個單場英超4次助攻的曼聯球員，助攻數字已超越上一季總和。

華拉尼簽約4年 穿19號戰衣

紅魔開賽前亦公布皇家馬德里後衛華拉尼加盟，簽約4年。穿西裝的華拉尼拿起19號球衣踩草，接受球迷掌聲。兩軍球迷較早時間在場外爆發零星衝突，但未有人被捕。至於客軍主帥比爾沙近日被影到出入曼城基地，有傳是為簽入中場恩高靴里拉鋪路，昨仗亦印證球隊缺少主將加雲菲臘斯下，攻守轉換弱。

而車路士憑馬高斯阿朗素的罰球及基斯甸普列錫的補射，半場領先水晶宮兩球。22歲的查洛巴58分鐘遠射中內柱破網，慶祝時一度落淚。報道指8歲加入車路士青訓的他，原本今仗後被第四度外借，恐步現效屈福特的兄長後麈。惟這名英格蘭小國腳上周歐超盃表現搶鏡，昨賽前已令杜曹說「他驅使球會重新考慮組軍」。至於大換血的水晶宮有阿仙奴名宿韋拉首次英超領軍，一改前帥鶴臣的防反戰術，但上半場未有射門，最終慘敗。

力爭歐戰資格的愛華頓，今季換上宿敵利物浦的前帥賓尼迪斯執教，但賽前受隊中新冠病毒疫情困擾，有占士洛迪古斯、安祖高美斯等5將被隔離。另一中場基菲爾施古臣亦傳涉兒童色情罪行，未被列入比賽大軍。「拖肥」殘陣出擊下，因中堅米克堅尼失誤，被修咸頓新援阿當岩士唐先下一城，下半場靠李察利臣、杜哥利及卡維特利雲各入一球，反勝3：1。

狼隊魯爾復出 首仗僅負李城

狼隊有養傷8個月的射手魯爾占美尼斯復出，但新帥般奴拿治在英超地標戰作客以0：1不敵占美華迪奠勝的李斯特城。「升班馬」屈福特憑前鋒艾曼紐丹尼斯一傳一射，主場爆冷以3：2擊敗派出4名新兵的阿士東維拉，但查洛巴兄長是役因病未能上陣。