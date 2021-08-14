足壇快遞：港足排名7年新低

彭迪夫續約熱拿亞

效力熱拿亞的38歲射手彭迪夫，昨落實續約至明年6月。這名北馬其頓國腳在今夏領軍首戰歐洲國家盃決賽周，惟未能領軍躋身16強。彭迪夫的前東家國際米蘭，則會在日內簽入荷蘭國腳杜費斯，這名效力燕豪芬的25歲後衛已抵米蘭體測。另外，意大利隊教練團成員兼名宿迪羅斯昨宣布離隊，為轉任主帥鋪路。

新蜂兵馬倫勢掛帥

德甲續上演新季首輪賽事，有主力查頓辛祖離隊的多蒙特，在明晨將迎戰法蘭克福。「蜜蜂兵團」季前落實由上季執教慕遜加柏的馬高路斯掌帥，並從燕豪芬收購荷蘭隊射手當耶爾馬倫，是役有望與艾寧夏蘭特合作攻堅，惟後衛曉姆斯或因傷缺陣。而在主場迎戰弗賴堡的比勒費爾德，則宣布簽入雲達不來梅的希臘隊門將卡賓奴。

巴神強姦案獲撤控

上月以自由身加盟土超班馬阿達納鐵路的「巴神」巴洛迪利，昨獲意大利警方以證據不足為由撤銷強姦控罪。30歲的巴洛迪利在2017年被指強姦一名16歲少女，但這名意大利前國腳稱雙方是自願發生性關係。「巴神」據報已透過律師入禀，控告該少女勒索。