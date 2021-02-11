美斯首操 料無緣地標 歐協擬頒工資帽限薪 FFP勢遭取締

巴黎聖日耳門vs.斯特拉斯堡 now639台、有線615/655台 明晨03：00直播

現行的歐協FFP政策是每年滾動計算每間球會前3季的球員相關支出及收入，淨支出上限為3000萬歐元（2.74億港元），但由於疫情做成球壇收入大減，過去兩季放寬限制，而PSG就被指控在這過渡期簽人，避過禁戰歐洲賽等判罰。報道指歐協的改革計劃書將下月出台，工資帽水平料為各球會按季收入的70%。違例者需額外繳付以超支水平倍數計的奢侈稅，相關金額將分配予其他參加當季歐洲賽的球會。如富豪球會付稅後續行使銀彈政策圓冠軍夢，仍會面對扣減球員註冊名額，甚至禁戰歐洲賽等後果。新例料明年實施。

與昔日死敵拉莫斯擁抱

回說美斯，在PSG發放的影片中，他有參與傳球練習，又與昔日對手沙治奧拉莫斯、基利安麥巴比等相擁。這名34歲阿根廷球王在周三正式加盟PSG，當時已說需要完整季前訓練，暗示對斯特拉斯堡不會披甲，但尼馬、迪馬利亞等有望是役上陣，令主隊陣容較上周險勝「升班馬」特魯瓦完整。客軍34歲射手加美路亦會倒戈，他是PSG於10年前獲卡塔爾財團入主時，首名簽下的球員。

皇馬或斥10.9億簽麥巴比

麥巴比則有可能演在巴黎最後一戰，有報道指皇家馬德里已準備為他報價1.2億歐元（10.9億港元），PSG方面拒絕的話，便會待麥巴比明年約滿而免費簽入。法國《隊報》則指PSG清走非主力球員遇上阻滯，其中翼鋒沙拉比亞及中鋒莫路伊卡迪目前仍無人問津。

PSG擬擴建主場 市政府鋪路奧運

另外，PSG計劃擴建主場巴黎王子球場，據報市政府考慮到3年後要主辦奧運，同意計劃，但將座位上限修訂為6萬人，而非PSG班主艾卡拉法希望的8萬人。