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2021年8月14日星期六
紅魔爭響頭炮 辛祖勢亮相 蘇帥借鑒上季初主場積劣 促迎列斯聯爭勝
盧卡古落實上車 稱「急不及待助球隊成功」
卡尼返熱刺 明首戰碰曼城未必上陣
英東奧短跑手藥檢「肥佬」 接力銀牌或褫奪
喜見東奧掀劍擊熱潮 前港將林衍聰籲投身全職三思
體壇快訊：域奴利斯遭停職退賽
SAT周六體育直播賽事
美斯首操 料無緣地標 歐協擬頒工資帽限薪 FFP勢遭取締
巴利回歸皇馬 新季披18號戰衣
足壇快遞：港足排名7年新低
SAT周六體育直播賽事
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【明報專訊】（請看附圖）
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