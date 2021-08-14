紅魔爭響頭炮 辛祖勢亮相 蘇帥借鑒上季初主場積劣 促迎列斯聯爭勝

曼聯vs.列斯聯 - now611/621台 晚上19：30直播

曼聯上季兩鬥列斯1勝1和，包括在主場大勝6：2，惟該仗因疫情閉門作賽，今晚將是列斯重返英超後，首次作客有球迷的奧脫福球場，熾熱氣氛可期。紅魔受不同問題致季初陣容不整，多達7至9名戰將缺陣，拉舒福特做手術治肩傷，與阿歷士迪尼斯齊做傷兵，連格及門將甸恩軒達臣確診需隔離，艾歷拜利及卡雲尼等分途征戰奧運及美洲國家盃後休假未歸隊。

曼聯領隊蘇斯克查昨在賽前記招確認，新加盟中堅華拉尼未能趕及候命，但另一新兵查頓辛祖今仗將會上演處子戰。這名21歲英格蘭隊翼鋒剛於周一才歸隊，今仗或先列後備，他接受名宿里奧費迪南訪問時稱已準備好上陣：「我感覺準備好了，今（昨）日訓練很不錯，希望可參加周六比賽吧。」

球迷再入場 馬古尼：有利爭勝

曼聯上季英超有6場主場敗仗，蘇斯克查表明今季不能重蹈覆轍：「好的開局非常重要，上季我們首4場主場比賽輸了3場，今季不能再這樣。」英超上季尾起重開球迷入場，曼聯季前兩場主場友賽分別有3萬及5.5萬名觀眾，隊長中堅哈利馬古尼稱，球迷將於今季發揮重要作用：「我在曼聯首季已感受到球迷的支持，即使作客時也聽到打氣聲，為球員帶來動力。我們有全國最好的球迷，我已急不及待想再看到坐滿奧脫福球場的場面。」

比爾沙續約列斯聯1年

列斯聯在大戰前夕宣布，主帥比爾沙及正選門將梅斯利亞分別續約1年及5年。比爾沙上季帶領列斯重返英超後，以59分排第9名，成績表現均受好評。這名66歲阿根廷籍名帥稱，管理層願意大力投資訓練設施，是他願意將第4季執教列斯的主因。軍情方面，英格蘭隊中場加雲菲臘斯較遲歸隊狀態未足，料無緣候命，由巴塞隆拿來投的左閘祖尼亞費普亦因傷上陣成疑，前場續由上季英超攻入17球的射手班福特，與今季改着10號球衣的快翼拉芬夏比洛尼，肩負進攻重任。

（英超消息）