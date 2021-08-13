港府下周辦東奧港將歡迎儀式 部分獎牌戰將因全運缺席 乒總申建社區訓練場

林鄭月娥日前公布推出5項措施發展體育，包括向立法會申請9.9億元撥款，加快建設體育學院新設施大樓。剛在東奧奪得乒乓球女團銅牌的李皓晴、杜凱琹、蘇慧音及其他港隊乒乓球代表，因戰畢東奧後正在港隔離，昨以視像形式參與恒生銀行及香港乒乓總會的活動。香港乒總主席余國樑透露，正向政府申請一幅位於沙田多石街的用地，讓乒總用作社區訓練場地，預期能放置30張乒乓球枱，並稱民政事務局在奧運前已原則上同意，正與相關部門落實程序，他期望能於今年內動工。

乒總社區訓練場選址沙田 冀年內動工

余國樑表示，已向政府商討申請用地興建乒乓球中心逾十年，形容多石街的用地鄰近體院，有助精英運動員進入體院前培訓，料場地將有一層樓高，由乒總自行管理。李皓晴提到體院的乒乓球訓練場地格局與正式比賽不同，地方亦很有限，有時球員要4人爭用一張球枱，加上青少年、基層運動員數目增加，認為應更重視球枱不足的問題。另一港隊乒乓代表林兆恒則稱，體院訓練場地與正式比賽場地相差大，而球館大小會影響球速、節奏，希望未來球館樓底空間能提升，更接近正式比賽場館。

東京殘奧港將獲恒基加碼獎金

另外，港協暨奧委會昨落實返港歡迎儀式將於下周四，在西九文化區戲曲中心舉行，但張家朗正隨劍擊隊在廣州隔離，「牛下女車神」李慧詩昨亦從日本飛往上海，隔離後再為全運備戰，料東奧獎牌港將只有乒乓球隊、空手道隊的劉慕裳及泳將何詩蓓能夠出席。至於殘奧港將昨在禮賓府參與授旗儀式，24名代表將角逐8個大項。他們的獎金亦根據「恒基精英運動員嘉許計劃」加碼，個人賽金牌由上屆的40萬獎金加至80萬，隊際金牌由56萬加至160萬。東京殘奧於8月24日揭幕，羽毛球為今屆殘奧新增項目，輪椅羽毛球代表陳浩源昨在活動後表示，球隊將於揭幕後4天出發備戰，期望將歷史性的獎牌帶回港。

（東京奧運）