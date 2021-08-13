巴塞4新兵終獲註冊 迪比加西亞趕及新季首擊

西甲新季由明晨上演的華倫西亞迎戰基達菲揭開序幕，今屆焦點之一無疑落在日前有美斯離隊的巴塞隆拿身上，該會雖然失去該名當家球星，但包括迪比（圖）、艾利加西亞及阿古路等多名新兵昨獲賽會「開綠燈」成功註冊，獲准在新季首仗披甲，惟阿古路因傷料要延遲首度上陣。

巴塞隆拿因受制於財政公平條例（FFP）及西甲薪酬上限規定，最終未能與今夏約滿的美斯續約，令該名效力了該會21年的球星免費轉投巴黎聖日耳門（PSG）。不過球隊昨迎來好消息，皆因遲遲未能註冊的4名今夏新兵，昨終獲西甲賽會「開綠燈」，包括3名新季勢擔大旗的迪比、艾利加西亞及阿古路，除了後者因傷季初避戰外，其餘新兵亦已向球會報到，加上戰畢歐洲國家盃及東京奧運的中場新星柏迪，均已隨隊跟操，均可在下周一凌晨迎戰皇家蘇斯達的聯賽首擊候命。

此外，衛冕的馬德里體育會今夏變動不大，主要新兵為早前助阿根廷隊在美洲國家盃封王的中場迪保羅，料前線續由蘇亞雷斯領銜。皇家馬德里則有隊長沙治奧拉莫斯轉投PSG，而另一中堅華拉尼亦離隊在即，不過球隊在安察洛堤回歸取代施丹執教下，有鋒將加里夫巴利及中場馬田奧迪加特外借回巢，防線亦有阿拉巴免費來投，陣容深度與上季相若。