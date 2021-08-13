車路士挫黃潛奪歐超盃 基柏居功

末段入替 互射12碼階段撲兩球奠勝

薛耶治疑右肩甩骱恐長唞

薛耶治在車路士的季前熱身賽表現突出，此役在27分鐘接應前線拍檔夏維斯的傳送先開紀錄。惟戰至43分鐘，薛耶治疑右肩甩骱，戴上氧氣罩退下火線，由基斯甸普列錫入替。73分鐘，維拉利爾前鋒謝拉特摩蘭奴扳平1：1，雙方以這比數結束法定時間。兩軍加時30分鐘後未能改寫紀錄，需以互射12碼決勝負，造就在119分鐘取代艾度亞文迪把關的阿列沙巴拿加成為英雄。這名26歲西班牙籍門將於第2輪和第7輪的「突然死亡」，分別撲出艾沙文迪及艾比奧爾的射門，助首輪有夏維斯「宴客」的車路士以6：5勝出。

領隊杜曹稱派遣基柏上陣並非即興，而是經過分析：「我去季上任首戰，在英格蘭足總盃作客班士利時，便曾與3個門將討論上陣問題。當時韋利卡巴尼路（現已離隊）的數據是最好的，隨後是基柏及艾度亞文迪。今次令人欣慰的是，文迪了解我們為何這樣做，這是勝出關鍵。」基柏於兩年前的英格蘭聯賽盃決賽互射12碼階段，拒絕讓韋利卡巴尼路後備入替他，「藍戰士」終不敵曼城，令時任主帥沙利大發雷霆。