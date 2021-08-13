英超開鑼 曼市雙雄巨額引援爭霸 盧卡古勢回巢車路士 紅軍雲迪積克高美斯復出迎敵

全球疫情持續嚴峻及經濟下滑，英超列強今夏收購球員不多，被外借或棄兵主導市場。據英超賽會資料，曼城有阿古路及艾利加西亞等10將離開，但「瘦身」過後巨額買入基亞利殊，主帥哥迪奧拿亦不諱言欣賞熱刺箭頭哈利卡尼，據報兩軍仍就這宗或值1.6億鎊（約17.2億港元）的交易討價還價，若成事勢提高曼城爭取5季4冠的機會。

衛冕首擊征戰熱刺 藍月或缺半隊主力

惟「藍月」下周日首戰作客熱刺前有主力受傷，奇雲迪布尼因足踝受傷缺陣外，菲爾科頓昨亦證實因腳傷休戰3至4周，而今夏參戰歐洲與美洲國家盃的史達寧、加比爾捷西斯及史東斯等6將則狀態不足，季初成績或因此受影響，料增強鄰會曼聯爭取自2013年以來首個英超冠軍的決心。據報「紅魔」今夏外借球員及棄將共17人，集資簽入查頓辛祖後，另一重磅收購是近日通過體測便可落實加盟的皇家馬德里球星華拉尼，球會名宿加利尼維利形容華拉尼「正是曼聯奪冠的最後一塊拼圖」。

車路士在杜曹領導下已起革命，連奪歐聯和歐洲超級盃已證實力。他今夏已放走基奧特、湯姆利、域陀摩西斯等20名球員，還傳言鋒將譚美阿巴謙將過檔羅馬，目的是斥資9750萬鎊（約10.5億港元）買入國際米蘭的盧卡古，這名比利時國腳在米蘭體測後，昨已抵達倫敦，勢日內回巢「藍戰士」，甚至可能在周六「地標」迎戰水晶宮。他在英超先後效力車路士、愛華頓及曼聯，卻一直無錦標落袋，這勢成其爭標額外動力。

高普信人腳有力爭標

相比於這3個勁敵，利物浦暫只購入守將伊巴希馬干拿迪，明顯是不變應萬變，理由是領隊高普深信，後衛華基爾雲迪積克、祖高美斯及隊長佐敦軒達臣已傷癒，上季加盟的前鋒迪亞高祖達表現良好，加上固有「埃及文明」攻擊組合，力足與列強周旋，只是中場韋拿杜姆轉投巴黎聖日耳門（PSG），難免削弱攻守力量。

（英超消息）