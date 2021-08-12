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2021年8月12日星期四
美斯入門誓重奪歐聯 稱倘倒戈巴塞感覺奇怪 PSG拒售麥巴比
基沙文勢接棒巴塞進攻核心 朗奴高文：已尋最擅長位置
李慧詩前對手疑自殺 不堪無緣為新西蘭出席東奧
福仔手術成功唞12周 勢無緣曼聯季初10仗
傑志簽愉園舊將查理史葛潘沛軒
摩納哥歐聯外過關 格流出局吞三連敗
體壇快訊：羽毛球世巡賽3賽事取消
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巴赫離日前逛銀座 被轟破壞防疫
東奧快遞：美制裁白俄奧委會
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【明報專訊】（請看附圖）
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