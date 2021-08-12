福仔手術成功唞12周 勢無緣曼聯季初10仗

拉舒福特在Twitter表示：「謝謝你們所有的祝福。我上周五早上已施手術，一切都很順利。雖有點痛，但除此之外感覺很好。」惟這名23歲前鋒勢需長唞12周，勢避戰10場比賽。事實是他曾考慮上季結束後做手術，卻為代表英格蘭隊參戰歐洲國家盃而押後，現導致曼聯季初少了一名射手。除他以外，早前代表烏拉圭出戰美洲國家盃的另一鋒將卡雲尼，亦已篤定延遲歸隊，故此，「紅魔」周六英超開咧戰對客軍列斯聯時，主帥蘇斯克查或需以安東尼馬迪爾掛帥，而新兵翼鋒查頓辛祖、丹尼爾占士及前鋒格連活特也有機會披甲。

另據英國傳媒報道，曼聯和阿仙奴同垂青拜仁慕尼黑的法國國腳哥倫天杜利素，這名27歲防守中場於2017年加盟拜仁後，至今只上陣96次入19球。阿仙奴明日於新一季英超打頭陣，對手是「升班馬」賓福特。

打比郡英聯盃險勝沙福特城過關

另外，由曼聯名宿朗尼執教的打比郡，昨在聯賽盃首圈憑新兵拉夫摩利臣末段建功，主場以3：3逼和由紅魔「六小福」任班主的英乙球隊沙福特城，復在互射12碼以5：3勝出。