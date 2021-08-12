李慧詩前對手疑自殺 不堪無緣為新西蘭出席東奧

離世前稱「為體育押上一切」

新西蘭時間周一傍晚，普摩亞被發現死於寓所，警方正調查死因。她在離世前數小時，於社交平台寫道：「體育是充滿掙扎但快樂的戰鬥，勝利感覺無與倫比，但敗仗亦然。有時取得資格，最終沒被選上，有時會受傷，或者做不到社會期望的買樓、結婚、生子，為體育押上一切，也是其他事無法比擬。」該帖文其後被刪。

據報普摩亞雖達東奧參賽資格，但未獲選出征。她上屆奧運以19歲之齡，出戰場地單車3項短途賽，於女子凱林賽（又稱競輪賽）首圈炒車，當時同組對手包括李慧詩，而團體及個人爭先賽同告資格賽止步。

普摩亞過身前一天，偕新西蘭兩屆奧運賽艇冠軍艾歷梅利（Eric Murray）滑雪，後者對好友死訊感震驚，憶述普摩亞當時表現並無異樣。艾歷梅利形容事件是悲劇，呼籲大眾關注精神健康。

生前求助體育協會 東奧代表疫下明無緣送別

新西蘭體育協會總裁確認普摩亞曾求助，稱將檢視處理過程有否不足。新西蘭奧委會向其親友致哀，又稱戰畢東奧的隊員登機返國前知悉此事，會提供支援。據報普摩亞明天下葬，但東奧代表未獲衛生部門豁免，意味部分隊友因隔離無法前往送別普摩亞。