伊豆深山修行 騎士競輪夢 聖地苦練5年 求登職業舞台

港隊星將李慧詩藉場地單車凱林賽成名，這項總叫觀眾心臟「停頓」的短途賽，其實早於1940年代以博彩形式在日本出現，直至2000年悉尼奧運成為比賽項目，至今仍是日本於賽馬以外的一大賭博活動。正當李慧詩上周在伊豆單車館備戰，日本競輪選手養成所突然答允造訪邀請，終於得見單車聖地的廬山真面目。學校與單車館相距只有兩公里，在海拔300米的山丘上佔地16.5萬平方米，擁有一個250米及兩個400米鑊場，以及1公里作計時用的直路，還有一條令車手叫苦連天的斜坡直路。考入競輪學校的均以職業車手為目標，但要在萬千「破風者」中脫穎而出，必先經歷5年深山修行。

修善寺非得溫泉 選手養成所育名將

二十出頭的Jo曾負笈美國6年，說得一口流利英語，在當地原本是冰球賽常客，後來一個前輩在日本獲取競輪S級資格，令他也燃起職業競輪車手的夢想。他在去年加入競輪學校，自此日出而作、日入而息，青春歲月就只餘兩輪相伴而行，他甚至預言這樣的生活，最少要過3至5年：「這裏的規矩很嚴格，我們沒有假期，亦不可以外出，每天要在6時半起牀，先要打掃好學校，才可以吃早餐，然後一天練兩課，有時在單車機上，有時在鑊場，其餘時間在學競輪理論和戰術，還有實戰比賽。」

Jo的父母均是醫生，妹妹亦在讀醫，他卻獲家人放手追夢，笑言爸媽都是他的頭號粉絲，即使長年無法返家團聚，亦從沒怨言。父母賦予自由度，Jo得以專注克服單車的考驗，笑言曾經訓練得身體像是失去知覺，也甘願堅持軍訓式訓練。Jo所屬的年級有70名男學生，分成兩組各35人訓練，有時用輕的齒輪比踩速度訓練，但有時換上重的齒輪比，一樣要他們奮力向前衝，憶述踩兩圈共800米已足以「受罪」。

受惠博彩 職業賽獎金達700萬

競輪學校與日本隊獨立運作，但老師會與日本隊教練交流。不過，能踩向職業競輪賽，甚至比出戰奧運更吸引，皆因賽事受惠博彩收益，頂級GP大獎賽的冠軍甚至可獲1億日圓（約700萬港元）。Jo視荷蘭隊的前世界冠軍Theo Bos為偶像，亦一樣只將目標放在S級車手身分，而非奧運舞台，藉此滿足自己的單車欲：「我希望像那位拉我入行的師兄一樣，踩入最頂級的賽事，在車迷歡呼之下衝線慶祝，相信只要每天努力，保持耐性捱過這些訓練，就可以達成目標。」