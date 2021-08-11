體壇快訊：當錫5年頂薪續約獨行俠

維迪匈國站DQ上訴失敗

世界一級方程式（F1）車隊雅士頓馬田，早前為陣中車手維迪於月初的匈牙利站摘亞後，因完場後油箱剩餘燃油不達標而被取消資格（DQ）上訴。對此，國際汽車聯盟（FIA）昨宣布維持原判，稱車隊燃油系統故障與不達標並無關係，意味原本第3或之後的車手成績會移前一位。

慕遜加柏賀芬咸德盃過關

德國盃首圈昨晨續上演，慕遜加柏憑中場兼隊長史甸度於11分鐘一箭定江山，作客以1：0小勝丙組的凱沙羅頓。而賀芬咸則作客與同為丙組的科隆域陀尼亞法定時間踢成1：1，戰至加時才憑摩尼斯達保及卡拉馬歷的各建一功，以3：2險勝過關。恩高斯達特則在主場以2：1擊敗奧厄，卡爾斯魯厄作客亦以4：1大勝對手，與同日奏捷的弗賴堡等晉級次圈。

梅利獲美網外卡參戰

前網壇世界一哥的英國名將梅利，昨藉瑞士籍好手華雲卡昨退出本月底展開的美國網球公開賽，從而令目前世界排名僅118位的他，獲發外卡參戰。此外，西班牙35歲名將拿度在最新一期世界排名跌至第4，是他逾4年來首次跌出前3行列。