24殘奧港將下周赴日 余翠怡陳浩源冀乘熱潮獲港人支持

余翠怡擬效李慧詩專注備戰

殘奧港隊輪椅劍擊、羽毛球及硬地滾球代表昨齊集體院，分享備戰情况。曾七奪殘奧金牌的星將余翠怡，早前以評述身分見證張家朗東奧摘金，她表示為港隊佳績感振奮，冀殘奧代表同獲港人力撐：「港隊出戰奧運掀起熱潮，連帶我們殘疾運動員亦較往屆受關注。我相信大家以往並非不支持，而是欠途徑，今屆政府購入殘奧轉播權，雖未知直播安排，但仍是良機讓大眾多了解殘奧項目。」此外，余翠怡又計劃效法李慧詩在賽前3天停止留意社交平台，專心準備花劍、重劍個人賽及兩項團體賽四線爭牌。

陳浩源：盼大家多給兩星期耐性

入圍殘奧新項目羽毛球的陳浩源稱：「我活了36年，從未見過港人如此關注體壇，盼大家多給兩星期耐性，我們會以佳績延續熱潮。」這名排名第2的港將的東奧之旅，誓衝擊長居世界第1至今8年的韓國隊好手金正俊。

屬港隊大戶的硬地滾球隊共7人入圍，由另一「五朝元老」梁育榮領銜出擊；他將力爭衛冕BC4級個人賽，亦會伙劉慧茵、黃君恒（後備）出戰雙人賽。輪椅劍擊隊將在本月21日先赴東京，硬地滾球及羽毛球代表分別在23及28日啟程，其餘代表亦在本月下旬分批出發。