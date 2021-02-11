美斯落實入門 簽約兩年 周薪700萬戰衣30號 料月底首戰法甲

法國《隊報》昨率先披露，美斯與PSG的代表當地時間上午就肖像權分成、獎金等個人報酬細節達成共識。報道稱美斯會先收取2500萬歐元（約2.28億港元）簽字費，兩年合約總值8000萬歐元（約7.29億港元），平均周薪約700萬港元，有續約1年選項。34歲的美斯與妻兒隨即現身巴塞隆拿機場，與此同時，大量PSG球迷湧至巴黎-勒布爾熱機場恭候。美斯抵埗後穿著印上巴黎字句的上衣，向球迷揮手，PSG方面隨即公布對方加盟的消息；巴塞則移除掛在魯營球場的美斯宣傳海報。

尼馬社交網歡迎 續穿10號戰衣

美斯今次轉會，將與巴塞前隊友尼馬再合作，尼馬昨亦在社交網上載二人昔日一同比賽的照片，並寫上「再一起」。尼馬據報會保留10號球衣，而美斯則改穿30號。二人在上月美洲盃決賽對壘，各自上周才結束休假，與迪馬利亞等仍要操練提升比賽狀態，美斯更據報最快到本月底對蘭斯的法甲聯賽，才會首次為PSG披甲。

久保建英料離皇馬外借馬略卡

美斯去年要求離開前東家巴塞隆拿不果，上月約滿回復自由身，原本打算減薪一半續約，但巴塞上周公布因為球員薪酬超出西甲賽會上限，只能放走這名效力21年的老臣。美斯的父親昨將兒子未能留效巴塞，歸咎於球會管理層失職。

此前有報道指，西甲向私募公司CVC出售部分股權，亦會分薄大球會數以十年計的轉播收益，巴塞作出反對行動，無可避免引發賽會嚴格執行薪酬條例，令美斯成為這角力中的犧牲品。另一西甲班霸皇家馬德里則在昨日啟動法律程序，防止交易決議生效。此外，皇馬另料日內將20歲日籍翼鋒久保建英，再借至來季重返西甲的馬略卡。