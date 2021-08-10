阿古路唞10周 巴塞添憂 後美斯年代首戰 甘柏盃贈祖雲3蛋

巴塞隆拿與美斯「分手」不久，即在後美斯年代首仗大捷，藉新兵前鋒迪比、巴夫韋迪及中場列基佩治建功，主場以3：0擊退祖雲達斯，料已為巴塞下周日迎戰皇家蘇斯達的西甲首戰注入強心針。然而，巴塞證實今夏以自由身加盟的阿古路，因觸傷右小腿肌腱，經檢查後需養傷10周；換言之，這名33歲的前曼城射手，需至10月中聯賽迎戰華倫西亞時，才可首為巴塞披甲。巴塞目前「十字軍」尚有中場法蘭基迪莊、後衛基文迪朗格勒和前鋒安素法迪等。

碧基認失美斯削攻力 高文：憧憬未來

巴塞主將碧基明白球會正處多事之秋，卻仍抱持積極態度：「我們已失去一個歷來最佳的球員美斯，由於他能取得大量入球，又經常助攻隊友，故此己隊的攻力勢將被嚴重削弱。球隊必須適應下來，歷史告訴我們，巴塞是可以辦到，可以重新振作。」教練朗奴高文也說：「美斯離隊是無法改變的事實，巴塞須揭開新的一頁。你須憧憬未來，更加努力，為勝利獻出更好表現。」

法球壇氣氛熾熱 馬賽教練：歡迎美斯

美斯盛傳勢將加盟巴黎聖日耳門（PSG），已令法國球壇洋溢正面氣氛，連PSG宿敵馬賽的阿根廷籍教練森柏奧利亦說：「歡迎美斯。這對法甲來說太棒了，美斯是世上最好的球員，與他比賽球員會有額外爭勝動力。」森帥曾領阿根廷隊出席2018年世界盃，惟當年他與美斯盛傳不和。

另外，皇家馬德里昨晨與AC米蘭在中立場友賽，上季外借至熱刺的加里夫巴利回歸，披50號球衣上陣並博得12碼，他親自操刀卻宴客，兩軍終賽和0：0。

（友賽消息）