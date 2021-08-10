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2021年8月10日星期二
東奧代價沉重 盛典過後迎「三輸」 辦賽成本破頂 疫情持續惡化 日揆民望新低
中國隊培養未成年選手參賽 德奧委：不能接受
劉慕裳隨港代表團榮歸 「最想盡快練習」
東奧快遞：孫楊避談戰巴黎奧運機會
東奧快遞：美選手閉幕禮食雪茄惹爭議
東奧快遞：曲棍球女將輸季軍戰遭謾罵
港殘奧代表團制服首獲贊助
受港乒女團摘銅啟發 東方龍獅力谷土炮
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神戶換血再簽射手 巴塞舊將保贊來投
羅拔臣傷出 恐無緣紅軍開咧戰
體壇快訊：打比鬥沙福特爭晉級
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【明報專訊】（請看附圖）
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