受港乒女團摘銅啟發 東方龍獅力谷土炮

愉園4將偕林柱機加盟 擬簽3西班牙外援

東方上季贏得菁英盃但聯賽屈居亞軍，在季尾大換血，迪高、辛祖及盧卡斯等10名球員相繼離隊，主教練改由助教盧比度「擔正」，在6月亞協盃分組賽亦屈居理文排次名。今季教練團有前港足先生高尼路回歸任副手，以及傑志前體能教練裴鋕垣加盟。新兵昨宣布羅致了4名愉園球員朱偉鈞、林樂賢、伍家揚及米基爾，以及上季尾短暫效力冠忠南區的林柱機。東方透露，短期內將再簽3名西班牙籍外援，據悉其中一人曾征戰西甲，另一人曾在港超亮相。

游永強稱今季資源將重點投放加強青訓：「當發覺去到一個水平未能突破，就要轉變。過去資源着重羅致資深球員或重磅外援，這藥方是否有效？如退一步能令我們助跑跳得遠一點，也很值得考慮，希望能在青訓及成績取平衡。」他提及，全土炮港乒女團於東奧摘銅，引證本地運動員要給機會發揮，也加強他要培養青年球員的信念，又認為東方今季轉變，可跟港乒教練李靜變陣成功有異曲同工：「若懂得大膽變陣，年輕球員也可創佳績。」

足總CEO：下季港超隊數「坐七望八」成數高

另外，香港足球總會昨早與各港超隊代表開會，行政總裁譚秋朗會後透露，縱有愉園及天水圍飛馬退出，但下季港超隊數「坐七望八」成數非常大。綜合消息，升班球隊為港甲冠軍港會，並會放寬外援限制，讓該隊只需註冊5名本地球員。菁英盃亦傳會再改賽制，改為以雙循環聯賽形式舉行。足總董事局將於下周四舉行例會。