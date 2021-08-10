劉慕裳隨港代表團榮歸 「最想盡快練習」

料兩周後出發中國隔離 備戰下月全運會

劉慕裳前晚於東奧閉幕禮為港隊持旗後，昨午帶着歷史性的一面個人形銅牌返港，同行尚有體育專員楊德強、團長貝鈞奇及港協暨奧委會會長霍震霆。東奧前一直留美訓練的劉慕裳，在奪銅當天曾說渴望盡快返港，可以與家人團聚慶祝，如今卻笑說：「希望返到香港可以盡快練習，因為之後還有全運會和世界賽。」她將與哥哥兼隊友劉知名一同出征，料在8月24日出發中國隔離，再準備出戰下月展開的全運。

港隊今屆豪奪6面獎牌超越歷屆總和，楊德強表示，祝捷活動仍待審視港將行程，以不影響他們備戰全運等賽事為前提，待落實地點後便會公布。他又提及過往會邀請港將家人出席分享喜悅，但今屆因應疫情或有人數限制。巴黎奧運距今只有3年，對於香港體育政策的配合，楊德強稱今屆成績證明過去5年加大投資方向正確，會與運動員、教練等商討如何改善相關政策，再訂立貼身支援。

啟德體育園全速趕工 盼如期落成

香港體育學院主席林大輝在張家朗奪得花劍金牌後，表示體院新大樓將設劍擊館，楊德強透露新大樓在兩年前已聘有顧問，亦已申請撥款執行前期工作，待得出設計、樓面面積等資料，便會向立法會申請撥款。而啟德體育園原定2023年落成，楊德強稱部分工序及材料受疫情影響有延誤，但因園區對體育發展相當重要，已全速趕工，料可如期落成。