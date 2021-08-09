曼城不敵李城失盾 基亞利殊地標 哥帥為簽卡尼闢謠

曼城此役收起了多員或傷或疲的國腳，正選包含2名青年軍，中鋒用上費倫托利斯，進攻偶有機會卻無法把握，剛以1億鎊（約10.8億港元）加盟的基亞利殊在65分鐘入替亦乏善足陳。李城於均勢之中，臨完場由伊恩拿祖博得尼敦阿基犯天條，89分鐘親自操刀極刑射破薩克史提芬十指關，助李城奪標響頭炮。

科芬拿恐唞逾年 李城勢增兵

去季「藍月」以無中鋒陣為常態，如今放走了阿古路更別無選擇，是以再動用天價向熱刺收購卡尼的消息甚囂塵上，哥帥亦曾坦言「持開放態度」，惟賽後再被問及需否簽入正前鋒時，卻斬釘截鐵一個字：「不！」他又謂即使落敗也「比滿意更甚」，因小將有表現，其他球員又可寓賽於操。

以錦標迎接周末英超開鑼的李城主帥羅渣士自然沒投訴，可是不無壞消息掃興。日前在熱身賽斷腳的科芬拿確定需施手術，羅渣士透露：「他將在2022年某刻重新披甲。韌帶受損相當嚴重，已安排周一開刀。」言下暗示科芬拿明年大部分時間倦勤，今季報銷。由於莊尼伊雲斯仍受腳掌傷患困擾，社區盾由艾馬迪串演雙中堅之一伙拍蘇恩古，實難予人信心。

至於熱刺昨天坐鎮主場跟北倫敦宿敵阿仙奴友賽，卡尼當然避戰，客軍則續有新兵賓韋特鎮守防線。結果主隊憑孫興慜攻入全場唯一入球，以1：0小勝「兵工廠」。另外，蘇超冠軍格拉斯哥流浪跨三季40場不敗走勢告終，作客登地聯在下半場中段失守，以0：1敗走。